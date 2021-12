Christian Academy Schools Honor Roll

SIDNEY — The following is the first quarter Honor Roll at Christian Academy Schools:

All A Honor Roll:

Jax Blackford, Liam Woodward, Ryker Branson, Alexa Blackford, Ella Michael, Ellie Bowyer, Anthony Barhorst, Julia Berryman, Micah Overbey, Delaney Rogers, Serafine Eller, Serenity Abbott, Rebecca Keller, Evelyn Oglesby, Savannah Baughman, Marissa Berryman, Colleen Chalfant, Ryan Michael, Evan Michael, Emerson Stein, Isaiah Abbott, Josalin Morris, Keona Suttles, Brooklynne Oglesby, Philip Bond, Faith Lord, Kole McAlexander, Samuel Freer, Kylie Oglesby, Madeline Rohrbach

A and B Honor Roll:

Caleb Sullivan, Benjamin Miller, Jaiden McAlexander, Caleb Schulze, Jackson Hagood, Isabella Sherwood, Owen Rose, Landon Fugate, Ezra Kirkpatrick, Elise Connell, Keegan Blackford, Dane Fisher, Sarah Couch, Cullen Rogers, James Wright, Jackson Doolittle, Abigail Gish, Michael Barhorst, Estelle Sullivan, Saryah Abbott, Parker Toms, Makenzi Cox, Kelsi Hiler, Sophia Gish, Audrey Rhoades, Bryce Monnin, Alex Johnson, Malia McMahan, Ellie Toms, Benjamin Crump, Danika Crawford, Arbor Bagwell, Levi Rhoades, Colton Smith, Elijah “Cade” Crawford, Karli Hiler, Mallory Inman, Jarred Kennedy, Sarah Pfeifer