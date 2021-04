Newton Junior High and High School

PLEASANT HILL — Newton Local School principal’s list and honor roll students for the third quarter of the 2020/2021 school year.

• Principal’s list (All A’s)

Seventh grade — Ellie Bauer, Elliot Cook, Rachel Fisher, Audrey Miller, Estie Rapp, Candace Shellenberger, Austin Tippie, Ava Velkoff

Eighth grade — Isaac Beidelman, Cori Haines, Emmy Leingang, Sienna Montgomery, Caitlyn Pleiman, Ava Rapp, Grace Stanhope, Shelby Van Den Bosch

Ninth grade — Olivia Rapp, Chloe Shellenberger, Kylie Velkoff

10th grade — Aaron Colvin, Kaylee Deeter, Emma Hemphill, Rachel Hix, Taylor Polson, Jenna Robbins, Dalton Trucksis, Arianna Vannus

11th grade — Ethan Avey, Hannah Beidelman, Hayden Caldwell, Ashley Evans, Gracyn Fairband, Camryn Gleason, Kendra Kern, Madison Perrine, Clint Shellenberger, Colin Tackett, Katelyn Walters, Hailey Whitacre

12th grade —MacKenzie Caldwell, Alexander Hild, Mitchell Montgomery, Isabella Saunders, Tristan Stanhope, Crile Staudt

• Honor roll (A’s and B’s)

Seventh grade — Will Bowser, Rylee Hess, Emilia Hild, Carson Resides, Kenzie Peters

Eighth grade — Dylan Bauer, Seth Coker, Breanna Ingle, Erika Shellabarger, Charli Smith

Ninth grade — Noah Brush, Jasmyn Craig, Nolyn Denlinger, Brady Downing, Daniel Fisher, Bella Hall, Reese Hess, Brooke Hines, Trevor Jess, Brandon Laughman, Breanna McClish, Gisele Michaels, Terri Peele, Quinn Peters, Quinten Reimer, Ty Schauer, Sarah Willoughby

10th grade — Grant Avey, Eva Bowser, Haley Caldwell, Joshua Fisher, Razziel Garber, Alyssa Hampton, Aiden Kelley, Carson Knupp, Matthew Koon, Hudson Montgomery, Mattson Petry, Ella Rapp, Blake Reish, Mallory Shade, Emma Szakal

11th grade — Aliyah Critz, Maya Diceanu, Trace Lavy, Josie Marple, Laci Miller, Molly Norman, Barbara Peters, Nickolas Reish, Kennedy Rudy, Quentin Smith, Clark Yoder

12th grade — Emma Abernathy, Emily Bornhorst, Natalee Carlin, Ashlyn Deeter, Joshua Ecklebarger, Mackenzie Knupp, Regina Mikalauskas, Addison Peters, Jaden Stine, Caden Sweitzer, Andrew Whittaker, John Willoughby.