Van Cleve Honor Roll

TROY — The following is the first quarter Honor Roll at the Van Cleve Sixth Grade Building:

• Straight A

Hunter Almeida, Aubrey Bass, Alexandria Battle, Harper Belfield, Breanna Bellamy, Katelyn Blair, Elyse Bloom, Jonathan Brock, Jaxson Carter, Jaymeson Carter, Jackson Colbert, Yasmin Collier, Jazmyne Davis, Elayna Ernst, Samantha Francis, Madelynn Fulk, Max Gifford, Lauryn Griffith, William Grimm, Kennedy Harlamert, Adalynn Harman, Ryan Heilers, Jackson Hickernell, Alexander Hilliard, Corinne Hillman, Cooper Hoke, Aaryah Jackson, Piper Jackson, Amelia Kolakowski, Israel Lara, Aundrea Little, Sofia Marin, Reagan Marsh, Hayden Maxwell, Nicholas McAdams, Jackson Mercer, Audrina Miramontes, John,, Moorman, Carly Oakley, Adam Packard, Shree Patel, Siddhi Patel, Lydia Pierce, Emma Redick, Mya Ross, Addison Salmon, Madison Scott, Peyton Scott, Anderson Shuman, Joshua Smith, Heath Snyder, Jacob Stanley, Audrey Starnes, Adam Straughn, Cole Tasker, Braden Wagner, Kipton Ward, Parker Weekly, Liam Westerfield, Ian Westerheide, Persephone Williamson, Alexandria Winters, Braden Wright, Ruby Zimmerman

• Honor Roll

Sterling Altman, Edgar Avitia, Urijah Baker, Nolah Baldwin, Ashton Beisner, Brayden Bell, Langston Bertke, Elayna Bleim, Jenna Bloomfield, Adrianna Boehringer, Stella Boehringer, Benjamin Bowers, Aria Casey, Nadia Chambers, Brayden Clark, Kendall Clark, Alexander Conner, Delaney Covington, Bennett Cromes, Sophia Davis, Ellyana Emery, Jacob Ernsthausen, Larissa Fair, Eden Foley, Kyla Furrow, Olivia Garrity, Alexandra Gibson, Cecily Greene, Malakyi Hall, Cayden Hammons, Oliver Hampshire, Olivia, Harris, Damian Hensley, Lucas Hicks, Nala Hicks, Leah Hill, Kari Hoover, Elizabeth Hutchinson, Alexis Johnson, Evan Jones, Makayla Kennedy, Avery Kerber, Alana Law, Audrianna Little, Isabelle Lloyd, Jenna Malone, Sean McGhee, Kellan Miller, Addison Morgan, Claire Muhlenkamp, Nika Nelson, Heaven Noll, Leah Ohls, Sydney Pacher, Remington Partin, Carsyn Plantz, Landon Rademachir, Kayden Ratcliff, Airington Reaver, Gabrielle Rounds, Brennen Rupert, Gabriel Savage, Kaiden Schweser, Kyndall Seitz, Braylynn Short, Isabelle Short, Lily Smith, Avyn Spagnola, Carson Stapleton, Kallie Stower, Alexander Stuchell, Tristen Stum, Kaito Taketani, Wesley Todd, Ella Trueblood, Kim Vo, Maecie Wagner, Abigail Weikert, Luke Welker, Addison Werst, Coralee Whicker, Rylan Wick, Danielle Williams, Caylee Workman