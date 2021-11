Miami East High School Honor Roll

CASSTOWN — The following is Miami East High School’s first quarter 2021-2022 Honor Roll:

Freshman:

• Principal’s List: Haley Barnes, Brianna Baxter, Wyatt Black, Julia Couser, Reese Gipe, Owen Haak, Seneca Harris, Lacie Henry, Brooke Hicks, Jacqueline Kadel, Baylen Lair, Simon Latimer, Adam Lawson, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Karley Prosser, Tristan Rowley, Addison Schmidt, Jackson Shane, Keara Stace, Allie Suber, Finnick Tennant, John Weddle

• High Honor Roll: Candice Bevan, Riley Blair, Luke Bowsher, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Nicholeiz Fish, Lillian Forsythe, Kaden Francis, Grayce Goodin, Myah Jefferis, Kally Noble, Haley Lane, Dylan Link, Aaron Mills, Jocelyn Motter, Katie Paulus, Wesley Penny, Braylon Rhoads, Alli Rose, Emma Rust, Austin Scherer, Adam Schwartz, Brooke Shafer, Jaylynn Shaver, J.T. Slone, Karli Walker,

• Honor Roll: Hale Beck, Nathan Bruggeman, Paige Clarkson, Macy Curtis, Braedon Gambill, Lorelei Gregory, Bryce Haught, Violet Hazard, Skyla Kerns, Lillian McClain, Cora Moore, Emma Stapleton, Brianna Uhl, Scarlett Willmeth, Clark Wintrow, Kamden Wolfe

Sophomores:

• Principal’s List: Connor Apple, Cole Baxter, Drake Bennett, Maria Broerman, Jesse Cade, Andrew Crane, Kennedee Elifritz, Maryn Gross, Luke Hamaker, Fletcher Harris, Alaina Helsinger, Cora Kinard, Abigail Leiss, Lana McAdams, Camren Monnin, Hans Olson, Karson Potts, Ava Prince, Jacob Riley, Jacob Roeth, Ty Roeth, Brooklyn Taylor, Evan Vallery

• High Honor Roll: Devon Abshire, Maya Bowsher, Wes Enis, Camryn Francis, Lillian Glosette, Devin Goodpaster, Maria Hohenstein, Reagan Howell, Abigail Kadel, Jadyn Maingi, Jacob Marker, Daniel Martin, Noah Martin, Madison Maxson, Lucas Maxwell, Sophie Mitchell, Mckayah Musselman, Roy Musselman, Katelyn Neff, Lindsey Ott, Malea Padgitt, Logan Phillips, Caleb Richter, Dakota Shields, Xander Smith, Braeden Teale, Colin Vogel, Courtney Walker, Kam Workman

• Honor Roll: Hayden Dennis, Marty DesAutels, Ella Fine, Ayla Gilbert, Tadyn Gross, Layton Hughes, Brian Laughman, Evan Noll, Wil Puthoff, JC Woodard, Maelee Zerkle

Juniors:

• Principal’s List: Carly Olson, Megan Pohl, Cooper Shore

• High Honor Roll: Madison Avey, Isaac Beal, Carter Bevan, Lexi Blanton, Sydney Brittain, Connor Dalton, Ethan Gudorf, Rachael Haak, Savanna Harris, Keira Kirby, Kinley Lavender, Jessica Linn, Tyler Motter, Ethan Paulus, Annabelle Penny, Adilyn Richter, Avery Roberts, Stewart Sink, Lindi Snodgrass, Malaki Sphar, Caleb Stone, Faith Thomas, Kierstin Thomas, Ashley Trammell, Emily Varady, Ian Willis

• Honor Roll: Joshua Amheiser, Dylan Arthur, Lauren Barnes, Rowan Gipe, Jewel Helton, Ava Jacomet, Evan Malott, Ava Rudy, Kendal Staley

Seniors:

• Principal’s List: Kiley Davie, Maddalynn Gilbert, Lydia Marcum, Katie Weddle

• High Honor Roll: Zachary Enz, Jayden Gates, Kyleigh Kirby, Ilys LeMaster, Samantha Linn, Evan Massie, Justin Studebaker

• Honor Roll: Braeden Beltz, Jackson Godwin, Anthony Putnam, Kyle Rowley, Nathan Woolley