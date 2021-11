Concord Elementary Honor Roll

TROY — The following is the Concord Elementary first quarter Honor Roll:

Fourth Grade:

• All As: Jonas Akins, Yuu Anai, Keeleigh Bannen, TheodoreBattle, Mia Byrer, Alison Casey, Bryce Clum, Elena DeAngelis, Katie Demoss, Jonah Efaw, Michael Erdahl, Kendall Gifford, Haley Harsh, Allen He, Colin Heilers, Abigail Hilliard, Lindsey Huwer, Sophia Jenkins, Jake Johnston, Abigail Lopez-Cisneros, Evan Mercer, Oham Patel, Campbell Reed, MaoShiraishi, Aoya Taketani, Harper Vasil, Micah Wainscott, Lydia Westerfield, Kate Wuebker, Grayson Zellmer

• Honor Roll: Ibrahim Ahmed,Isabella Anderson, Sophia Bailey, Matilda Beard, Carson Bonar, Evan Capperelli, Nathaniel Chipley, Peyton Compliment, Jozlynne Davis, Kamryn Delp, Caleb Eckert, Evan Eckert, Levi Enneking, Emma Estrada-Jaime, Hannah Firman, Kylie Fryman, Aislinn Godwin, Ryder Goodin, Eugene Hasbargen, Khloe Inoa, Jax Johnson, Kayden Le, Owen Marsh, Eleanor Netherly, Hannah Niu, Mei Okanishi, Dhrumil Patel, Polina Penkal, Liam Perry, Raheeni Rajput, Aiden Riethman, Elizabeth Rowland, MadisonShie, Lily Kate Smith, Madison Stamps,Eli Stewart, Dallin Verceles, Alana Walters, Ava Walters, Ave Ware

Fifth Grade

• All As: Katherine Beaman, Ishanvi Bennur, Addilynn Brodman, JamesGillig, Kylie Habedank, Adriana Heath, Kelly Journell, Akane Kimura, Wyatt Koesters, Elizabeth Lashchuk, Nora Lucas, Chase Martin, Nolan McGowan, Damien Miramontes, Rani Patel, Shivam Patel, David Pham, Cody Poeppelman,Kyle Poeppelman, Owen Poeppelman,Leslie Rose, TanmayeeTallam, William Treadway, Ella Vonesh, Riley Walton, Amanda Welbaum,Marika Yoshida

• Honor Roll: Karter Aberle, Emily Alexander, Lilyan Arnold, Hayley Astor, Cameron Boyd,Isaiah Buschur, Ivan Chen, RheyaClark, Riot Curtis, Ava Dever, Jack Edens, Liam Edwards,Clifton Ernst, Josalyn Fay, Jake Fielding, Josie Fitzpatrick, Jaxson Frey, Lucy Fulker, Jacqueline Garber, Nolan Gilbert, Mia Hardee, Norah Knight, AlexandarKruse, Katie Lanning, Jacob Lawrence, Chase Mary, Tasuku Morinaga, Riisa Ota, Maddox Rademachir, Liam Rebernak, Kylie Rosenfeld, Megan Shearer, Taylor Smith, Zachary Smith, Beckett Stein, Ella Straka, Bryce Thomas, Niko Tomsic, Norah Ullery-Ingles, Avalon Verceles, Christian Weaver, Gabriella Weaver, Noah Wellspring