Piqua Junior High School Honor Roll

PIQUA — The following is the Piqua Junior High School first quarter Honor Roll:

• Seventh Grade Honor Roll: (3.75—4.0 GPA) Presley Arzola, Kathryn Beasley, Jackson Bowman, Aiden Bryant, Brooke Buecker, Joey Burroughs, Kaitlyn Byron, Maliyah Chambers, Samantha Clark, Blake Covault, Ethan Cox, Katelyn DeWeese, Zayd Elqadah, Macy Hall, Myles Haney, Khloe Harvey, Elijah Hasselbeck, Molly Hemmert, Treasure Higgins, Holden Hildebrand, Kaylie Hittle, Ryder Holtvogt, Kaesen Hughes, Megan Hull, Dominic Johnston, Quinten Karabinis, Sofia Kemmer, Elayna Kew, Skylar Kinney, Braelynn Langston, Brayden Langston, Rylan Larsh, Lance Lawson, Alexis Lee, Lorelai Manson, Alexander Martin, Preston McMaken, Logan Mertz, Hazel Morrison, Lucille Neal, Campbell O’Neal, Kennedy Parshall, Kira Parshall, Adelie Perry, Owen Peterson, Chase Pettus, Anthony Phillips, Liberty Price, Rachel Price, Madeline Quillen, Malaikhii Rees, Julianne Robbins, Haylie Schultz, Aiden Schwable, Leon Schwarz, Reykiah Seidynaly, Arabelle Simmons, Elaine Smay, Ella Snyder, Owen Snyder, Kendall Soto, Bryce Streib, Megan Sweetman, Liberti Tipps, Isabella Vincent, Lillyan Wackler, Jayden Waggoner, Gage Walling, Dylan Weatherly, Ashlin Webster, Sarah Weiser, Brady Weiss, Emily Weldon, Rylee Weldon, and Alexa Wyrick.

• Seventh Grade Honorable Mention: (3.5—3.749 GPA) Trinity Battson, Sophia Bean-Palivec, Jaylyn Bolden, Garrett Brewer, Aiden Coppock, Noah DeMarcus, Kelly Forman, Makenize Greene, Karina Huffman-Ramirez, Vivian Hulme, Avela Osornio, Chase Perreira, Caden Phillippi, Oliver Sampson, Vox Saunier, Brenner Spangler, Danika Steiner, Ryder Swartz, Adisynne Weigel, Nyla Willis and Madyson Wintrow.

• Seventh Grade Commended List: (3.25—3.49 GPA) Jacob Beougher, Lindsay Bernard, Nevaeh Berry, Ria Bird, Izic Blair, Noah Crosson, Austin Curtis, Haelei Davis, Adriana Deal, Jay’Zail Hancock, Joseph Harrison, Silas Herndon, Karmody Higgins, Raegan Ivory, Austin Koehl, Gabrielle Landrey, Talaija Moore, John Potter, Braxton Reynolds, Catelin Skinner, Ibtihaj Suleiman, Taylan Swartz, Camryn Thompson, Tavian Tousley, Jazlyn Wright, and Owen Young.

• Eighth Grade Honor Roll: (3.75—4.00 GPA) Enzo Alexander, Zaydyn Allen, Audrey Applegate, James Armstrong, Sam Assell, Riley Baker, Camryn Best, Reign Bolden, Gracie Bridges, Cohen Brown, Kaylee Carr, Emma Clark, Brendon Cox, Kaden Earick, Nolan Earick, Ryan Earick, Adriana Emery, Addyson Ford, Madalynn Godfrey, Braden Goetze-Peters, Brynne Hammer, Grace Harshbarger, Madison Haworth, Raegan Heitkamp, Natalie Hemmert, Bethany Henry, Rebecca Henry, Jacey Hepner, John Hess, Josie Hill, Lainey Honeycutt, Landon Ivory, Gianna James, Jayce Johnson, Garrett Katz, Nickolai Kaye, Emery Kuhlman, Abigail Kirk, Gavin Larger, Andon Laughman, Chloe Martin, Isabella McGraw, James McMaken, Jayden Melvin, Karl Mercer, Kalel Moreaux, Ava Mumaw-Nichols, Haileejo Nichols, Brilynn Norris, Ava Owen, Bryanna Penny, Renner Philipps, Rashad Pope, Aajay Pry, Maddison Rampulla, Andrew Reindel, Evian Rojas, Kaitlyn Schlosser, Grace Schulz, Kaitlynn Sorrell, Raylie Sterling, Kaitlyn Szachta, Kacen Taylor, Benjamin Thompson, David Thompson, Wesley Thompson, Megan Trainer, Grace Voskuhl, Blake Walling, Johnny Ward, Elijah Watkins, Erin Watson, Ian Wessel, Robert Wilczek, Austin Wiltheiss, and Connor Young.

• Eighth Grade Honorable Mention: (3.5—3.749 GPA) Zackariah Boeke, Keaton Bolden, Harvin Bornhorst, Alexis Burroughs, Claire Coe, Salvador Jess, Asad Jaylani, Dominique Knisley, Alexis Merzke, Briley Miller, Brenner Ormberg, Audreinah Sims, Eli Smith, Kelsi Stahl, Alyson Street, Robbie Taylor, Troy Thompson, Ellee Ward, and Kalee Williams.

• Eighth Grade Commended List: (3.25—3.49 GPA) Madeline Baker, Gregory Belt, Briana Cox, Draven Davis, Brady Erwin, Day’Lynn Garrett, Ethan Garrison, Steven Gordon, Rachael Janson, Maddox Kotchka, Coleton Leininger, Nathan Manning, Kasey Marrs, Alivia Murray, Brackett Osborn, Jayden Pleasant, Austyn Potter, Lillian Shawver, Angel Smith, Amaya Stroud, Aubrey Trader, Madison Ward, Jayden Ware, Bryanna Watkins, Ava Werst, Lilliana Willcox, and Audrey Young.