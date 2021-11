TROY — The following is the first quarter Honor Roll for the Troy Online Academy:

• Fourth Grade

Drayden Atkins, Peyton Covert, Bronson Huelskamp, Pranjali Inguva, Chitanya Kishore Kumar, Alexander Nolte, Asmi Patel, Ivahngelina Soto-Garcia

• Fifth Grade

Ty’Naja Brown, Brody Housley, Elinor Leung