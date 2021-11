Newton Local Schools Honor Roll, Principal’s List

PLEASANT HILL — The following is the first quarter Honor Roll at Newton Local Schools:

• 7th Grade:

Parker Coning, Cody Craig, Easton Knupp, Alexus Lankford, Emily Laughman, Andrew Long, Kellany Merritt, Kaelyn Petry, Braden Pleiman, Peyton Schutz, Urijah Shough, Meg Yoder

• 8th Grade:

Ellie Bauer, Zurich Bess, Will Bowser, Logan Butts, Evanston Hemphill, Rylee Hess, Emilia Hild, Brilie Hines, Gwendolyn Holbrook, Addison Lyons, Ethan Moser, Kinzie Peters, Estie Rapp, Candace Shellenberger, Nicholas Staub

• 9th Grade:

Seth Coker, Cori Haines, Breanna Ingle, Caitlyn Pleiman, Charli Smith

• 10th Grade:

Princeton Bess, Noah Brush, Jasmyne Craig, Katie Critz, Nolyn Denlinger, Daniel Fisher, Bella Hall, Trevor Jess, Zoe Kesling, Brandon Laughman, Daniel Lucente, Breanna McClish, Terri Peele, Quinn Peters, Olivia Rapp, Gabrielle Schmackers, Sarah Willoughby

• 11th Grade:

Grant Avey, Eva Bowser, Aaron Colvin, Kaylee Deeter, Razzie Garber, Alex Hartman, Emma Hemphill, Caylee Hoy, Hudson Montgomery, Taylor Polson, Mallory Shade, Emma Szakal, Dalton Trucksis, Jude Via

• 12th Grade:

Michelle Alexander, Kelly Armentrout, Kyleigh Armentrout, Talia Bishop, Deanna Bucholtz, Hayden Caldwell, Mackenzie Caldwell, Aliyah Critz, Grant Deeter, Maya Diceanu, Ben Hoover, Kristen Lucente, Jayden Luedeke, Isaiah Marker, Celine Nicodemus, Molly Norman, Chandler Peters, Mariah Skinner, Quentin Smith, Zoe Via, Katelyn Walters, Clark Yoder

The following is the first quarter Principal’s List:

• 7th Grade:

Chloe Adams, Cole Alexander, Wren Bauer, Jillian Blair, Mya Denlinger, Ally Moore, Trenton Robinson, Alec Schaurer, Travis Stanhope, Claire Stull, Amelia Szakal, Jordyn Whitacre

• 8th Grade:

Elliot Cook, Rachel Fisher, Audrey Miller, Austin Tippie, Ava Velkoff

• 9th Grade:

Isaac Beidelman, Felicity Harbour, Emmy Leingang, Sienna Montgomery, Ava Rapp, Erika Shellabarger, Grace Stanhope, Shelby Van Den Bosch

• 10th Grade:

Brady Downing, Nathan Harju, Reese Hess, Ty Schauer, Chloe Shellenberger, Kylie Velkoff, Madie Walters

• 11th Grade:

Haley Caldwell, Bob Diehl, Joshua Fisher, Rachel Hix, Carson Knupp, Harold Oburn, Mattson Petry, Ella Rapp, Blake Reish, Jenna Robbins, Arianna Vannus, Brennon Wells

• 12th Grade:

Ethan Avey, Lane Bayer, Hannah Beidelman, Sage Coker, Ashley Evans, Grace Fairband, Camryn Gleason, Kendra Kern, Lane Kesling, Trace Lavy, Josie Marple, Adyn McFadden, Laci Miller, Nickolas Reish, Bradyn Renner, Kennedy Rudy, Catelyn Rutherford, Clint Shellenberger, Colin Tackett, Hailey Whitacre