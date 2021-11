Cookson Elementary Honor Roll

TROY — The following is the Honor Roll, first quarter 2021-2022, at Cookson Elementary:

• Fourth Grade

Spencer Amburn, Harmonee Bailey, Chloie Craft, Amoriesa Kern, Luke Lawson, Shaylah Marshia, Jayce Morgan, Kora Penley, Elijah Perrin, Matthew Scalice, Aubrei Smith, Nyx Spain, Damian Steinke, Landon Youssef

• Fifth Grade

Jade Arnett, Lily Berning, Jocelynn Bush, Mason England, Savana Foster, Eli Hart, Shakiya Haynes, Lilly Hecker, Brea Higginbotham, Mckenna Key, Jaydan Lawhorn, Colton Mills, Elijah Morgan, Taylor Pennybacker, Miles Roesser, Isabella Scaggs, Aiden Schide, Brogan Shaffer, Khloe Sheerin, Clayton Sotzing, Camron Spangenberger, Zoey Steinke, Blake Wehrkamp, Taylor Weikert, Nyah Yates

The following is Straight A’s at Cookson Elementary:

• Fourth Grade

Alaina Calendine, Thane Snyder, Taylor Tasker

• Fifth Grade

Adalayde Barnhart, Nathan Barth, Reese Campbell, Trace Chaney, Cayden Eardly, Chance Haywood, Bentley Ouellette, Callen Owen, Casey Parker, Aiden Pesch, Ava Przekop, Hayden Ross, Graham Sargent, Alivia Wagner