2021 Miami County Junior Fair Fancy Poultry Show results

By
swildow
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Large Fowl Poultry

Pair (cock & hen) 1 year & older

Lauryn Lammers 1

Caitlyn Hartley 2

Nathan Walsh 3

Keenan Hartley 4

Keenan Hartley 5

Pair (cockerel & pullet) less than a year

Lauryn Lammers 1

Kendale Adams 2

Trenton Brown 3

Daphne Lavey 4

Channa Ward 5

Hen, Single Bird, 1 year & older

Lauryn Lammers 1

Brooke McDonough 2

Nathan Walsh 3

James Henry 4

Penelope Bobic 5

Pullet, Single Bird, Less than a Year

Lauryn Lammers 1

Mckaya Mussellman 2

Bethany Weldy 3

Matthew Henry 4

Levi B. Weldy 5

Cock, Single Bird, 1 Year and Older

Bethany Weldy 1

Brooke McDonough 2

Addyson Woelfer 3

Brooke McDonough 4

Waylon Myers 5

Cockerel, Single Bird, Less than a Year

Lauryn Lammers 1

Kendale Adams 2

Trenton Brown 3

Daphne Lavey 4

Rylee Kay Puthoff 5

Grand Champion Large Fowl: Lauryn Lammers

Reserve Grand Champion Large Fowl: Bethany Weldy

Bantam Poultry

Pair (cock & hen) 1 year & older

Kaci Manns 1

Owen Pleiman 2

Gabryelle Lammers 3

Avery Murphy 4

AJ Schwieterman 5

Pair (cockerel & pullet) less than a year

Natalie Gratz 1

Eli Lammers 2

Gabryelle Lammers 3

Brady Bobic 4

Eli Lammers 5

Hen, Single Bird, 1 year & older

Addyson Woelfer 1

Kaci Manns 2

Owen Pleiman 3

Brooke McDonough 4

Natalie Gratz 5

Pullet, Single Bird, Less than a Year

Natalie Gratz 1

Penelope Bobic 2

Nate Bailey 3

Paisley McCarroll 4

Natalie Gratz 5

Cock, Single Bird, 1 Year and Older

Owen Pleiman 1

Natalie Gratz 2

Hailey Phillips 3

Kaci Manns 4

Hailey Phillips 5

Cockerel, Single Bird, Less than a Year

Eli Lammers 1

Natalie Gratz 2

Eli Lammers 3

Nate Bailey 4

Bailey Brown 5

Grand Champion Bantam Fowl: Kaci Manns

Reserve Grand Champion Bantam Fowl: Eli Lammers

Grand Champion: Kaci Manns

2021 Jr. Fair Market Ducks

Ducks

Class 1: Lightweights

Gabryelle Lammers 1

Trenten Butts 2

Logan Butts 3

Trenten Butts 4

Logan Butts 5

Class 2

Eli Lammers 1

Eli Lammers 2

Lauryn Lammers 3

John Starry 4

Emma Havenar 5

Class 3

Lauryn Lammers 1

Karissa King 2

Jonny King 3

Trenton Havenar 4

Sterling Starry 5

Class 4

Natalie Parke 1

Simon Hicks-Parke 2

Emma Havenar 3

Trenton Havenar 4

Brent Hartzell 5

Class 5

Gabryelle Lammers 1

Simon Hicks-Parke 2

Brent Hartzell 3

Hunter McMillon 4

Sterling Starry 5

Class 6

Natalie Parke 1

Erica Pratt 2

Hunter McMillon 3

Abigail Fraley 4

Abigail Fraley 5

Class 7

Jack Wheelock 1

Erica Pratt 2

Jack Wheelock 3

Grand Champion Duck: Jack Wheelock

Reserve Grand Champion Duck: Lauryn Lammers

2021 Jr. Fair Market Turkeys

Single Tom Turkey

Class 1

Natalie Gratz 1

Lainee McMaken 2

Nate Bailey 3

Devan Thrift 4

Dylan Thrift 5

Class 2

Dalton Norman 1

Chase Shoup 2

Hunter McMillon 3

John Starry 4

Class 3

Brooke McDonough 1

Elisabeth Norman 2

Charlotte Norman 3

Brent Hartzell 4

Josie Rhoades 5

Class 4

Gabryelle Lammers 1

Eli Lammers 2

Lauryn Lammers 3

Kiera Healty 4

Alejandro Alvarez 5

Class 5

Cassidy Healy 1

Paige Pence 2

Champion Tom Turkey: Cassidy Healy

Reserve Champion Tom Turkey: Gabryelle Lammers

Single Hen Turkey

Class 1

Lainee McMaken 1

Devan Thrift 2

John Starry 3

Nate Bailey 4

Dylan Thrift 5

Class 2

Brent Hartzell 1

Kiera Healy 2

Natalie Gratz 3

Chase Shoup 4

Class 3

Lauryn Lammers 1

Eli Lammers 2

Dalton Norman 3

Hunter McMillon 4

Class 4

Gabryelle Lammers 1

Cassidy Healy 2

Elisabeth Norman 3

Austin Shoup 4

Charlotte Norman 5

Class 5

Josie Rhoades 1

Alejandro Alvarez 2

Champion Hen Turkey: Gabryelle Lammers

Reserve Champion Hen Turkey: Cassidy Healy

Grand Champion: Gabryelle Lammers

Reserve Grand Champion: Cassidy Healy

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