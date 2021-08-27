2021 Miami County Junior Fair Fancy Poultry Show results

Large Fowl Poultry
Pair (cock & hen) 1 year & older
Lauryn Lammers 1
Caitlyn Hartley 2
Nathan Walsh 3
Keenan Hartley 4
Keenan Hartley 5
Pair (cockerel & pullet) less than a year
Lauryn Lammers 1
Kendale Adams 2
Trenton Brown 3
Daphne Lavey 4
Channa Ward 5
Hen, Single Bird, 1 year & older
Lauryn Lammers 1
Brooke McDonough 2
Nathan Walsh 3
James Henry 4
Penelope Bobic 5
Pullet, Single Bird, Less than a Year
Lauryn Lammers 1
Mckaya Mussellman 2
Bethany Weldy 3
Matthew Henry 4
Levi B. Weldy 5
Cock, Single Bird, 1 Year and Older
Bethany Weldy 1
Brooke McDonough 2
Addyson Woelfer 3
Brooke McDonough 4
Waylon Myers 5
Cockerel, Single Bird, Less than a Year
Lauryn Lammers 1
Kendale Adams 2
Trenton Brown 3
Daphne Lavey 4
Rylee Kay Puthoff 5
Grand Champion Large Fowl: Lauryn Lammers
Reserve Grand Champion Large Fowl: Bethany Weldy
Bantam Poultry
Pair (cock & hen) 1 year & older
Kaci Manns 1
Owen Pleiman 2
Gabryelle Lammers 3
Avery Murphy 4
AJ Schwieterman 5
Pair (cockerel & pullet) less than a year
Natalie Gratz 1
Eli Lammers 2
Gabryelle Lammers 3
Brady Bobic 4
Eli Lammers 5
Hen, Single Bird, 1 year & older
Addyson Woelfer 1
Kaci Manns 2
Owen Pleiman 3
Brooke McDonough 4
Natalie Gratz 5
Pullet, Single Bird, Less than a Year
Natalie Gratz 1
Penelope Bobic 2
Nate Bailey 3
Paisley McCarroll 4
Natalie Gratz 5
Cock, Single Bird, 1 Year and Older
Owen Pleiman 1
Natalie Gratz 2
Hailey Phillips 3
Kaci Manns 4
Hailey Phillips 5
Cockerel, Single Bird, Less than a Year
Eli Lammers 1
Natalie Gratz 2
Eli Lammers 3
Nate Bailey 4
Bailey Brown 5
Grand Champion Bantam Fowl: Kaci Manns
Reserve Grand Champion Bantam Fowl: Eli Lammers
Grand Champion: Kaci Manns
2021 Jr. Fair Market Ducks
Ducks
Class 1: Lightweights
Gabryelle Lammers 1
Trenten Butts 2
Logan Butts 3
Trenten Butts 4
Logan Butts 5
Class 2
Eli Lammers 1
Eli Lammers 2
Lauryn Lammers 3
John Starry 4
Emma Havenar 5
Class 3
Lauryn Lammers 1
Karissa King 2
Jonny King 3
Trenton Havenar 4
Sterling Starry 5
Class 4
Natalie Parke 1
Simon Hicks-Parke 2
Emma Havenar 3
Trenton Havenar 4
Brent Hartzell 5
Class 5
Gabryelle Lammers 1
Simon Hicks-Parke 2
Brent Hartzell 3
Hunter McMillon 4
Sterling Starry 5
Class 6
Natalie Parke 1
Erica Pratt 2
Hunter McMillon 3
Abigail Fraley 4
Abigail Fraley 5
Class 7
Jack Wheelock 1
Erica Pratt 2
Jack Wheelock 3
Grand Champion Duck: Jack Wheelock
Reserve Grand Champion Duck: Lauryn Lammers
2021 Jr. Fair Market Turkeys
Single Tom Turkey
Class 1
Natalie Gratz 1
Lainee McMaken 2
Nate Bailey 3
Devan Thrift 4
Dylan Thrift 5
Class 2
Dalton Norman 1
Chase Shoup 2
Hunter McMillon 3
John Starry 4
Class 3
Brooke McDonough 1
Elisabeth Norman 2
Charlotte Norman 3
Brent Hartzell 4
Josie Rhoades 5
Class 4
Gabryelle Lammers 1
Eli Lammers 2
Lauryn Lammers 3
Kiera Healty 4
Alejandro Alvarez 5
Class 5
Cassidy Healy 1
Paige Pence 2
Champion Tom Turkey: Cassidy Healy
Reserve Champion Tom Turkey: Gabryelle Lammers
Single Hen Turkey
Class 1
Lainee McMaken 1
Devan Thrift 2
John Starry 3
Nate Bailey 4
Dylan Thrift 5
Class 2
Brent Hartzell 1
Kiera Healy 2
Natalie Gratz 3
Chase Shoup 4
Class 3
Lauryn Lammers 1
Eli Lammers 2
Dalton Norman 3
Hunter McMillon 4
Class 4
Gabryelle Lammers 1
Cassidy Healy 2
Elisabeth Norman 3
Austin Shoup 4
Charlotte Norman 5
Class 5
Josie Rhoades 1
Alejandro Alvarez 2
Champion Hen Turkey: Gabryelle Lammers
Reserve Champion Hen Turkey: Cassidy Healy
Grand Champion: Gabryelle Lammers
Reserve Grand Champion: Cassidy Healy