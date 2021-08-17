2021 Miami County Fair results

Dog Show
Dog Obedience 4-H
Beginner Novice A
1 Mary Tarkany
2 Julianna Alexander
3 Holden Hildebrand
Beginner Novice B
1 Brylee Yohey
2 Trinity Smith
Pre-Novice
1 Lillyan Lay
2 Keenan Melton
3 Lillian Alexander
Novice B
1 Grace Crow
Dog Grooming and Showmanship 4-H
Intermediate A
1 Lillyan Lay
2 Holden Hildebrand
Junior Division B
1 Julianna Alexander
Senior Division B
1 Trinity Smith
2 Keenan Melton
3 Lexie Williams
4 Grace Crow
5 Lillian Alexander
6 Brylee Yohey
Dog Rally
Rally Novice A
1 Mary Tarkany
2 Holden Hildebrand
3 Julianna Alexander
Rally Novice B
1 Keenan Melton
2 Lillyan Lay
3 Brylee Yohey
Rally Intermediate B
1 Trinity Smith
2 Lillian Alexander
3 Trinity Smith
4 Grace Crow
5 Lexie Williams