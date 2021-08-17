2021 Miami County Fair results

By
swildow
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Dog Show

Dog Obedience 4-H

Beginner Novice A

1 Mary Tarkany

2 Julianna Alexander

3 Holden Hildebrand

Beginner Novice B

1 Brylee Yohey

2 Trinity Smith

Pre-Novice

1 Lillyan Lay

2 Keenan Melton

3 Lillian Alexander

Novice B

1 Grace Crow

Dog Grooming and Showmanship 4-H

Intermediate A

1 Lillyan Lay

2 Holden Hildebrand

Junior Division B

1 Julianna Alexander

Senior Division B

1 Trinity Smith

2 Keenan Melton

3 Lexie Williams

4 Grace Crow

5 Lillian Alexander

6 Brylee Yohey

Dog Rally

Rally Novice A

1 Mary Tarkany

2 Holden Hildebrand

3 Julianna Alexander

Rally Novice B

1 Keenan Melton

2 Lillyan Lay

3 Brylee Yohey

Rally Intermediate B

1 Trinity Smith

2 Lillian Alexander

3 Trinity Smith

4 Grace Crow

5 Lexie Williams

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