Troy High School honor roll

Principal’s list
Freshmen: Aliegha Allen, Cameron Allison, Jadyn Almeida, Mackenzie Andrews, Kiyah Baker, Evan Barth, Sydney Bennett, Allana Bolden, Amber Bond, Clara Brown, Isabella Browning, Colin Burghardt, Noah Carter, Holden Chesko, Joshua Clark, Joslynn Compliment, Robert Cox, Brooke Craft, Marlee Cupp, Michelle Daffner, Lily Daniszewski, Skylar Davis, Isaac Dillon-Swartz, Caleb Dreier, Cooper Dues, Kara Enneking, Kiana Farrier, Chloe Fecher, Colin Fitzpatrick, Lainey Freeman, Yancarlo Fuentes, Miguel Gonzalez, Dylan Greaf, Dean Hampshire, Joshua Hardin, Camille Hemm, Jena Johns, Evan Kaiser, Ryan Kaiser, Elizabeth Katwyk, Alyssa Kern, Kiley Kitta, Josephine Kleinhenz, Eloise Kolakowski, Kendra Kovacs, Hannah Liening, Sienna Mader, Thomas Malone, Tyler Malott, Bryce Massingill, Lynnette McKibbin, Parker Nichols, Elizabeth Niemi, Tiffany Norris, Ashleigh Nosker, Ethan Nosker, Gabrielle Paff, Sarah Pierce, Jayda Pigg, Kaylee Powell, Allison Ray, Ana Rindler, Casey Rogers, Robert Rohlfs, Alexander Schaefer, Joshua Schilling, Abigail Seger, Hunter Sekas, Jacob Shurtz, Jacob Smith, Matthew Stamps, Alyssa Stanley, Asha Suleiman, Allison Unger, Braeden Verceles, Payton Vitangeli, Colin Vogel, McKenna Wagner, Lena Walker, Owen Walters, Emma Weaver, Carly West, Samuel Westfall, Emily Williams, Haylee Young.
Sophomores: Samuel Arndt, Ayden Bellamy, Kamdyn Berard, Katie Bertke, Kayanna Bidle, Hannah Bridge, Hannah Brooks, Alaina Buerger, Griffin Burton, Lucas Buschur, Gabriel Campbell, Aidan Coleman, Riley Daugherty, Mitchell Davis, Nailah Ddamba, Saidah Ddamba, Elijah Donnan, Payton Dunn, Ellie Fogarty, Madison Frey, Hallie Frigge, Marcus Gigandet, Alexandria Green, Collissa Grunden, Brooklyn Halter, Trinity Hanan, Damian Hanf, Katie Hansbarger, Leah Harnish, Elisa Hempker, Taiah Higbee, Haley Horgan, Ethan Horn, Adam Huber, Luke Huber, Zane Huelsman, Brooklyn Jackson, Olivia Johnston, Andrew Jones, Ohki Kato, Nicholas Kawecki, Ryan King, Allyson Kyle, Johnae Malcolm, Nathaniel Mamitag, Ethan Martin, Thomas Mascarella, Nicholas May, Kyle McCord, Anna Minton, Connor Moeller, Aden Nave, Destiny Nickell, Tyler Norris, Caitlyn O’Neill, AnnMarie Palombi, Asthaben Patel, Amelia Peltier, Ryan Penny, Allison Poore, Adrienne Post, Ella Rebernak, Cate Rehmert, Tori Ricks, Megan Robinson, Noah Rocke, Mackenzie Rogers, Harmony Rolf, Josie Romick, Brayden Schwartz, Savannah Sharett, Brynn Siler, Matthew Spayde, Kara Steinke, Kayla Stockslager, Dana Stradling, Savannah Swanson, Kiera Thomas, Nathan Timmerman, Sophia Walker, Eleanor Wannemacher, Nathaniel Weidner, Abigail Welbaum, Kaiser Werling, Alex Wheeler, Allison Wolfe
Juniors: Zachary Aboulkassim, Anna Boezi, Madison Brewer, Erin Bruce, Adam Cartwright, Sarah Castaneda, Audrey Clagett, Braden Coate, Grace Cole, Laura Craft, Gabriel Cusick, Nicholas Daffner, Colton DeBrosse, Olivia England, Zachary Evans, Addisyn Fields, Audrey Flannery, Sophia Fong, Lauren Fonner, Kale Francis, Allison Frederick, Isaac Gluck, Claire Harju, Zoe Jackson, Lillyan James, William Johnston, Darren Jones, Evan Jones, Morgan Kaiser, Kaylee King, Ella Kirkpatrick, Jonathan Kleinhenz, Ashley Kloeker, Olivia Kohn, Renee Kovacs, Briana Lavender, YuXuan Lin, Timothy Malott, Ryen Marsh, Ryan Martz, Kayleigh McMullen, Cade Michael, Hannah Miller, Dylan Moore, Shogo Nakayama, Mai Nguyen, Andrew Oates, Esha Patel, Sable Plantz, Andrea Prenger, Taima Rajab, Daniel Rekow, Lauren Rice, William Schaefer, Meredith Sentman, Mya Sowers, Ansley Spence, Bryce Staten, Olivia Stringer, Kylie Thompson, Charlie Walker, Troy Welker, Jessica Williams, Lydia Witters, William Wolke.
Seniors: Brandon Allen, Ashley Andrews, Rebekkah Asher, Oscar Avila, Sophia Berry, Matthew Bess, Haylee Bridge, Bailey Brogan, Morgan Brown, Madison Burton, Alexis Carroll, Morgan Carroll, Braylee Chapman, Genevieve Coleman, Alison Davis, Katlinn Dellinger, Ryan Dowling, Braedon Erwin, Owen Evilsizor, Jordyn Frees, Kayly Gagel, Noah George, Dinah Gigandet, Jagraj Gill, Victoria Glover, Donyana Godin, Faith Hall, Libby Harnish, Wyatt Hench, Lucas Henderson, Kolton Hines, Hailey Honeycutt, Brennah Jutchinson, Kaitlin Jackson, Aaron Johnson, Griffin Johsnon, Rebekah Katwyk, Samuel Kazmaier, Daniel Kenyon, Sarah Kinder, Shae Kline, Grant Klopfenstein, Noelle LaCombe, Kaylee Larch, Caden Lombardo, Joshua Lovitt, Jessica Loy, Claire Matthews, Gwenyth Metz, Hannah Miller, Elijah Monnin, Jocelyn Montanez Newton, Gracie Morlan, Morgan Naranjo, Elijah Niemi, Julia Norris, Keai Perdue, Cassidy Poland, Amber Poore, Zachary Prouty, Leann Quinlan, Katelyn Reese, Grant Rehmert, Cady Rhea, Jasmine Romick, Sadie Schaeffer, Camille Scribner, Maria Segui Irizarry, Lisa Senter, Rachel Shigley, Hope Shiltz, Taryn Smith, Kaitlyn Stanislaw, Alayna Stoudt, Kaden Strayer, Taylor Tong, Caroline turnbull, Jenna Ulrich, Margaret Wannemacher, Ellie Weaver, Emily Wenrick, Hallie Westmeyer, Julianna Williams, Parker Williams, Riley Williams.
Honor roll
Freshmen: Caleb Akins, Jadyn Allen, Jonathan Asher, Jacob Biehn, Logan Boehringer, Cassidy Cheney, Jack Crawford, Bryce Davis, Brandon Demmitt, Cristian Fuentes, Kaitlyn Garber, Caleb Gray, Ryan Grody, Tyler Hall, Day’Onna Harris, Ava Harvey, Peyton Hayslett, Cody Hicks, Emma Honeycutt, Ella Jones, Gavin Laughman, Hailey Marshall, Ashley Mauk, Amaya McCoy, Aubrey Murphy, Maycee Musser, Vincent Olivieri, Logan Overmyer, D’Auna Palmer, Cole Reigelsperger, Kristin Sedam, Emmalie Shaw, Clay Smith, Ryan Stringer, Devon Strobel-Howard, Evelynn Turnbull, Gwendolyn Turnbull, Mason Ward, Katelyn Weikert, Madeline Williams, Alivia Worth, Jude Wright.
Sophomores: Maci Addington, Brian Allen, Maliah Bitemo, Gaven Burris, Hannah Duff, Gabrielle Freisthler, Aubrey Gillespie, Owen Harlamert, Mali Hewitt, Jaiden Higbee, Ciarah Hill Jenkins, Zurrenity Hoover, Matthew Householder, Connor Hutchinson, Gavin Hutchinson, Astryd Littlejohn, Ella Lovitt, Jacob Lucas, Trayce Mercer, Makenzi Metz, Adriana Oliver, Mackenzie Perkins ,Elizabeth Ray, Kasey Sager, Ayden Shoemaker, Samuel Stormer, Charles Wyatt.
Juniors: Alexandra Beckner, Thomas Begley, Madison Dixon,Alexis England,Hannah Falknor,Ella Fecher,Jonah Fullenkamp,Hannah Gerlach,Corinne Grunden,Haven Hall-Vietz, Laci Haller, Konnor Hines ,Emma Kennett, Landen Kimble, Blake Klemt, Jolee Lowman, Kaylee Ludy, Joshua Mayfield, Caleb Michael, Sebastian Simon, Makenzie Smith, Wyatt Smith, Claire Tibbitts, Austin Watern, Marah Westcott, Lillian Wick, Kristefer Williams.
Seniors: Tag Bender, Chamberlain Browning, Jacob Cox, Ella Curcio, Ryan Demmitt, Jayden Hall, Angela Hinojosa, Andrew Iverson, Aisha Jama, Jami Loy, Genki Masunaga, Braxton Oliver, Noah Palombi, Baylee Shepherd, Kassidy Smarsh ,Atlantis Smith, Winston Walton, Michael Williams, Kaleb Zapfe.