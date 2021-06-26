Miami East High School honor roll

Freshman
Principal’s list: Drake Bennett, Andrew Crane, Kennedee Elifritz, Fletcher Harris, Alaina Helsinger, Cora Kinard, Abigail Leiss, Lana McAdams, Camren Monnin, Hans Olson, Ava Prince, Jacob Riley, Jacob Roeth, Evan Vallery.
High honor roll: Connor Apple, Cole Baxter, Maria Broerman, Jesse Cade, Camryn Francis, Devin Goodpaster, Maryn Gross, Tadyn Gross, Luke Hamaker, Maria Hohenstein, Abigail Kadel, Daniel Martin, Madison Maxson, Lucas Maxwell, Sophia Mitchell, Mckayah Musselman, Roy Musselman, Lindsey Ott, Faith Overholser, Malea Padgitt, Logan Phillips, Karson Potts, Ty Roeth, Brooklyn Taylor, Maelee Zerkle.
Honor roll: Maya Bowsher, Evelyn Brown, Wesley Enis, Ella Fine, Ayla Gilbert, Reagan Howell, Vaughn King, Kyle Larson, Olivia Latchney, Jacob Marker, Noah Martin, Katelyn Neff, Evan Noll, Preston Rich, Caleb Richter.
Sophomores
Principal’s list: Isaac Beal, Clark Bennett, Carter Bevan, Emma Bowman, Connor Dalton, Dottie Everett, Jewel Helton, Kinley Lavender, Colin McEldowney, Carly Olson, Megan Pohl, Adilyn Richter, Lindi Snodgrass, Talia Stace, Faith Thomas, Braden Zekas.
High honor roll: Joshua Amheiser, Madison Avey, Megan Gilliland, Rowan Gipe, Rachael Haak, Jack Kinzer, Keira Kirby, Jessa Lang, Madeleine Latimer, Jessica Linn, Tyler Motter, Delaney Osborne, Annabelle Penny, Claire Posey, Avery Roberts, Cooper Shore, Stewart, Sink, Caleb Stone, Kierstin Thomas, Emily Varady, Emma Ward.
Honor roll: Lauren Barnes, Luke Brunke, Ethan Gudorf, Ava Jacomet, Jillian Niswonger, Annika Paton, Nicholas Prince, Ava Rudy, Sera Rush, Makya Updyke, Owen Van Horn.
Juniors
Principal’s list: Chloe Aviles, Courtney Bair, Kiley Davie, Kaylynn Fetters, Paxton, Hunley, Grace Lawson, Jasmyn Maingi, Lydia Marcum, Austin Monnin, Braden Monnin, Cadence Ray, Kaitlyn Roop, Cael Rose, Marisa Savini, Amelia Schwartz, Lillian Slone, Emma Sutherly, Kalli Teeters, Celia Thomas, Katie Weddle.
High honor roll: Jonah Blauvelt, Lilyan Bruggeman, Jakob Demmitt, Connor Francis, Jayden Gates, Maddalynn Gilbert, Taylor Godsey, Chloe Gump, Kyleigh Kirby, Samantha Linn, Logan McEldowney, Justin Studebaker, Ellen Vallery.
Honor roll: Collen Gudorf, Jayden Hatcher, Trey Kreitzer, Ilys LeMaster, Hannah Lozano, Evan Massie, Mackenzie Noble, Samuel Sutherly, Brayden Young.
Seniors
Principal’s list: Anna Broerman, Cannon Dishman, Cyrena McAdams, Kara Riley, Dillon Taynor, Cody Webb, Lauren Wright.
High honor roll: Erin Baker, Andrew Bevan, Makayla Brittain, Cara Budd, Abigail Covault, Daniel Davis, Coleman Demmitt, Cadence Gross, Rori Hunley, Kyle Kidman, Tyler Kirby, Sophia Markley, Morgan Nosker, Meadow Powers, Cora Purves, Annie Richters, Riley Rush, Ian Smith, Leann Vernon, Matthew Wick, Samuel Zapadka.
Honor roll: Paetyn Greve, Caleb Lozano, Sydney Preston.