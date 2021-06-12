Miami East Junior High honor roll

Sixth grade
Principal’s list: Hunter Barnes, Colleen Black, Isabella Bobillo, Kaden Bodey, Isaak Booher, Kylee Bowsher, Izaiah Bruggeman, Jaylen Carter, Jersey Cutlip, Collier Elifritz, Kaylin Flora, Blaine Fortner, Madeline Frantz, Zander Frasher, Luke Fulton, Alaina Grise, Kolten Gustin, Kara Hale, Jack Hamaker, Adalyn Hardee, Brady Kadel, Simon King, Will Koble, Judah Latimer, Lincoln Littlejohn, Andrew Martin, Carter Miller, Landon Moran, Charlotte Norman, Owen Ondera, Alivia Palivec, Montana Powers, Robert Rohrer, Dean Russell, Emmalee Seyfried, Gradyn Spitler, Jamie Stapleton, Emma Suber, Eric Vallery, Aiden Vonderembse, Kyle Wright, Avery Yeaple, Atley Zerkle.
Honor roll: McKenna Bell, Haylee Buchert, Zavior Cline, Alek Fine, Addison Hall, Colton Hamby, Stephany Harris, Memphis Hughes, Zachary Mastrino, Evan Maxson, Nathan McDowell, Matthew Merz, Ryan Neff, Tanner Noble, Amelia Osting, Dridin Patton, Addison Phillips, Ella Phillips, Audrey Ponchillia, Spencer Pratt, Liam Prosser, Clay Slone, Carson Smith, Kaydence Stephens, Kelsey Swartz, Morgan Ward, Bailey Weaver.
Seventh grade
Principal’s list: Zacariah Allen, Emma Anderson, Gavin Bodey, Addelynn Bowman, Anna Budd, Kinsley Courtright, Anna Davis, Alexa Deaton, Carsen Dishman, Whitni Enis, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Madison Grube, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Brandon Lane, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Kaci Manns, Nicholas Martel, Sophie Minnich, Chase Posey, Keidin Pratt, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alyssa Sink, Alexandria Skaggs, Ava Skeens, Bianca Stevens, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Kirya Wise, Caden Woehrmyer, Emily Zawalich.
Honor roll: Adriana Barrett-Knick, Gabriel Cole, Isabel Eichhorn, Katie Ferguson, Addison Fine, Garrett Fine, Owen Heilman, Alyssa Helton, Tenley Potter, Bailey Taylor, Kimberly Zapata.
Eighth grade
Principal’s list: Kamryn Apple, Haley Barnes, Brianna Baxter, Halen Beck, Candice Bevan, Wyatt Black, Riley Blair, Luke Bowsher, Kira Cole, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Lillian Forsythe, Kaden Francis, Braedon Gambill, William Gillespie, Reese Gipe, Grayce Goodin, Lorelei Gregory, Owen Haak, Seneca Harris, Bryce Haught, Lacie Henry, Brooke Hicks, Myah Jefferis, Jacqueline Kadel, Skyla Kerns, Kally Koble, Baylen Lair, Haley Lane, Simon Latimer, Adam Lawson, Abigail Maxson, Connor Maxson, Lillian McClain, Kaitlyn McElroy, Aaron Mills, Coleton Moore, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Braylon Rhoads, Allison Rose, Tristan Rowley, Brooke Shafer, Jackson Shane, Jaylynn Shaver, Thad Slone, Christopher Smith, Keara Stace, Allie Suber, Delanie Tennant, John Weddle.
Honor roll: Gabriel Cathcart, Adrien Comer, Nicholeiz Fish, Katelyn Hall, Peyton Harper, John Kemp, Dylan Link, Cora Moore, Kataryna Niswonger, Austin Scherer, Dalton Schreadley, Adam Schwartz, Caleb Staley, Emma Stapleton, Brianna Uhl, Karli Walker, Scarlett Willmeth.