Piqua High School honor roll

Seniors
Honor roll: Spencer Arnett, Austin Burns, Isaac Bushnell, Gavin Carey, Malia Casey, Aubri Cathcart, Dylan Chaney, Grace Clark, Ca’Ron Coleman, Hailey Cremeens, Kameron Darner, Shayelynn Davis, Nichole Delacruz, Stephen Dolder, Whitney Evans, David Feniello, Corbin Forror, Alexis Gastelu, Marta Giacobbo, Alexis Goode, John Hall, Katherine Hanes, Austin Hiegel, Collin Hutton, Decker Jackson, Melanna Langston, Elaina Lear, Keri Marion, Andrea Marrs, Caleb McCall, Madison Miller, Alyssa Murphy, Benjamin Oliver, Kylee Orndorff, Blane Ouhl, Draven Owen, Christian Proffitt, Lance Reaves-Hicks, Ava Rowley, Jeremy Santos, Devon Sever, Jesse Strevell, Dennis Teets, Levi Tilton, Grayson Walker, Kylie Weber, Micah Wellman, Kara Went.
Honorable mention: Chloe Barnes, Ke’Anna Chambers. Cooper Clark, Logan Coulter, Colton Curtis, Rayne Jackson, Damien McClure, Ian Riehle, Hunter Smith, Shawn Smith, Michael Switzer.
Commended: Austin Agee, Clayton Campbell, Isaac Drzewiecki, Kelsey Godfrey, Nicholas Heidenreich, Veronica Keebler, Elijah Lee, Jerell Lewis, Keagon Patton, Eriahna Penkal, Daniel Poth, Anna Rohrbach, Rebecca Rosier, Kyjuan Sano, Gabriel Switzer, Devin Ware, Connor Williams, Donovan Wright.
Juniors
Honor roll: Tate Adams, Miiah Albert, Andrew Anderson, Kenzi Anderson, Alyssa Arthur, Noah Baker, Cael Barr, Xander Barr, Madison Bayless, Hallie Bogle, Madison Bolin, Connor Brush, Samantha Cayton, Elise Cox, Brianna Coy, Gabriella Cromes, Kamden Davidson, Abigail Eller, Jackson Elliott, Harley Estep, Clayton Graves, Isabella Gray, Gabrielle Gump, Blake Harvey, Sydnee Hawk, Nicholas Heath, Elizabeth Herndon, Logan Highly, Andrew Hohlbein, Baylei Jenkins, Zander Jones, Gabrielle Kinney, Lillian Kirk, Elijah Kline, Karley Lacy, Mackinzie Leal, Jacey Meek, Aidan Meyer, Ashley Murphy, Camilla Nicholas, Alexandra Nicholas, Xander Persinger, Grace Pleasant, Hannah Pleasant, Isabella Reyes, Zachary Sale, Jason Shaffer, Kelsey Shepard, Nicholas Sheppard, Brianna Sims, Reagan Sloan, Chaia Sowers, Reagan Toopes, Devin Towe, Dylan Varvel, Rylee Weaver, Carrera Whaley, Andrew Wiles, Cameron Wiley, Allei Wines, Quintyn Yaqub.
Honorable mention: Lillian Alexander, Crista Bartlett, Chance Bennett, Tristan Bowser, Grace Brewster, Christopher Campbell, Asia Creath, Joshua Crusey, Kiaya DeBrosse, Kai Drees, Kelsey Farrell, Kelsey Franklin, Jesse Furman, Landon Hare, Evan Heidenreich, Lauren Hicks, Paul Hinds, Lotus Isaacs, Jordan Jones, Jacey Kessler, Kammi King, Caleb Lyons, Jasiah Medley, Caroline Polakowski, Aubree Schrubb, Ethan Snyder, Destiny Warner, Emma Wellman, Keili Wines.
Commended: Kaitlyn Bachman, Haven Bowen, Nolan Campbell, Elizabeth Carnahan, Lukas Comolli, Thomas Confroy, Lourdes Edejer, Kaylee Epley, Danaisa Evans, Evan Hensler, Gabrielle Lillicrap, Gabriel Millet, Kyle Nickel, Abbye Pearson, Alexis Perkins, Trinity Petty, Nicholas Phillips, Cassandra Schrubb, Cianni Small, Joseph Stahl, Chloe Stewart, Timothy Strohmenger, Heyven Sutter, Dillon Thiebeau, Hailie Thomas, Desiree Warner.
Sophomores
Honor roll: Mark Alexander, Olivia Anthony, Laurynn Barr, Trista Boeke, Libby Bradney, Mahala Bragg, Ryan Brown, Nathan Buecker, Coltin Byron, Breeze Cary, Lienne Casey, Rachel Cavender, Savannah Cox, Kylee Cremeens, Kelsey Earick, Kaydence Fergus, Brienna Finfrock, Alexis Flora, Torrence Foster, Ayva Fuentes, Elaini Grove, Zachary Henne, Reagan Howard, David LaBree, Zoe Leasure, Ivy Lee, Adriana McKinney, Carsyn Meckstroth, Anna Monroe, Isabella Murray, Brady Ouhl, Brielle Penley, McKenna Reindel, Samuel Schmiesing, Kirsten Shaneyfelt, Collin Snyder, Brayden Soliday, Gabriel Swallow, Logan Tucker, Matthew Weiser, Ethyn Wright.
Honorable mention: Chloe Bragg, Marissa Bragg, Alyssa Brock, Kaydence Dorsten, Deon Eichelberger, Xavier Huffman, Kyzzer McDade, Peyton Offenbacher, Zane Pratt, Kirk Robbins, Bryson Roberts, Trenton Rudd, Morgan Schlosser, Collin Scott, Braylin Shawler, Kadin Skinner, Xavier Strunk, Fate Studebaker, Tarika Sutter, Hayley Vincent, Nakkia Williams.
Commended: Jordan Adkins, Ida Buechter, Madison Cota, Chasyn Dreer, Mackenzie Fast, Haley Finfrock, Lilia Haning, Andrew Hinkle, Landon Lawson, Serendipity Lynch, William Ratliff, Caylee Roe, Kevin Slife, Connor Smith, Jacob Voskuhl.
Freshmen
Honor roll: Landon Adams, Mickey Anderson, Anthony Bergman, Brooklynn Black, Madison Brake, Garrett Brown, Allie Cathcart, Jack Chappie, Catherine Copsey, Brody Curtner, Kaylee Eleyet, Devin Finley, Marin Funderburg, Diana Gertner-Agudelo, Hailey Gulde, Bailey Haworth, Joshua Heath, Jackson Hemmert, Allison Hicks, Genevieve Holden, Tahneal Johnson, Sabastian Karabinis, Brenden Kelly, Brayden Kohler, Tate Kuhlman, Jackson Lambert, Gracie LaPointe, Brooklyn Larck, Trenton Laughman, Sierra Leonard, Wyatt Marrs, Zander Mason, Romen Medley, Matthew Meiring, Jasmine Oswald, Bryce Phillips, Emma Pierron, Alexandria Preston, Emma Preston, Richard Price, Samantha Reese, Lauren Richard, Abigail Smay, Dominic Smith, Sherry Sprowl, Ashln Sullivan, Logan Thompson, Aidan Williams, Nataya Yaqub.
Honorable mention: Brennan Baumann, Jacob Beasley, Laila Borger, Triston Butt, Cyann Davis, Stephen Edwards, Tommy Grise, Carson Hawk, Alyssa Hollopeter, Emma Kidder, Alexis Lenninger, Trevon Payton, Breanna Sheek, Hunter Shoffner, Logan Spradlin, Haylee Stahler, Jonathan Stavinoha, Payton Stewart, Brenden Taylor, Kaylee Tillman, Helen Vlahos, Dylan Westfall, Avery Wiley, Cason Worley.
Commended: Joikobe Bartee, Ava Casto, Mason Davis, A’Mirah Elder, Damya Evans, Raia Evans, Kalie Evans, Jacob Felts, Alexa Fogt, Gage Gambill, Jaelynne Gray, Jaden Grody, Olivia Huber, Olivia Hutman, Derek Jones, Ja’Tayla Jones, Lilly Kaye, Aaron Lewis, Abigail Lutrell, Andrew Miller, Alexander Millet, Braylin Shaner, Boston Sherman, Lillian Shoffner, Lance Staley, Xavier Younker.