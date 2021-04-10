Miami East Junior High honor roll

Sixth grade
Principal’s list: Hunter Barnes, Kylee Bowsher, Collier Elifritz, Blaine Fortner, Madeline Frantz, Zander Frasher, Alaina Grise, Kolten Gustin, Kara Hale, Jack Hamaker, Adalyn Hardee, Stephany Harris, Brady Kadel, Simon King, Judah Latimer, Lincoln Littlejohn, Olivia Loughman, Carter Miller, Landon Moran, Ryan Neff, Charlotte Norman, Robert Rohrer, Dean Russell, Emmalee Seyfried, Carson Smith, Gradyn Spitler, Kaydence Stephens, Emma Suber, Eric Vallery, Aiden Vonderembse, Kyle Wright, Atley Zerkle.
Honor roll: McKenna Bell, Colleen Black, Isabella Bobillo, Kaden Bodey, Isaak Booher, Izaiah Bruggeman, Jaylen Carter, Zavior Cline, Jersey Cutlip, Alek Fine, Maeli Friend, Luke Fulton, Addison Hall, Colton Hamby, Olivia Hines, Memphis Hughes, David Jackson, Will Koble, Haley Lang, Zachary Mastrino, Evan Maxson, Tanner Noble, Owen Ondera, Alivia Palivec, Dridin Patton, Addison Phillips, Ella Phillips, Audrey Ponchillia, Montana Powers, Spencer Pratt, Liam Prosser, Joselyn Rowe, Clay Slone, Kelsey Swartz, Morgan Ward, Bailey Weaver.
Seventh grade
Principal’s list: Zacariah Allen, Emma Anderson, Addelynn Bowman, Anna Budd, Gabriel Cole, Kinsley Courtright, Anna Davis, Carsen Dishman, Elizabeth Evans, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Delainey Goodstein, Madison Grube, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Brandon Lane, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Kaci Manns, Nicholas Martel, Keidin Pratt, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alyssa Sink, Alexandria Skaggs, Ava Skeens, Bianca Stevens, Bailey Taylor, Jenna Taylor, Olivia Thomas, Kirya Wise, Caden Woehrmyer.
Honor roll: Adriana Barrett-Knick, Gavin Bodey, Alexa Deaton, Isabel Eichhorn, Whitni Enis, Addison Fine, Garrett Fine, Dallas Gillian, Skyler Goecke, Owen Heilman, Sophie Minnich, Brycen Musser, Chase Posey, Tenley Potter, Brandon Stone.
Eighth grade
Principal’s list: Kamryn Apple, Haley Barnes, Brianna Baxter, Candice Bevan, Wyatt Black, Riley Blair, Luke Bowsher, Kira Cole, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Kaden Francis, Reese Gipe, Grayce Goodin, Lorelei Gregory, Owen Haak, Seneca Harris, Lacie Henry, Brooke Hicks, Myah Jefferis, Jacqueline Kadel, Skyla Kerns, Kally Koble, Baylen Lair, Haley Lane, Simon Latimer, Adam Lawson, Sophia Mannier, Abigail Maxson, Connor Maxson, Lillian McClain, Kaitlyn McElroy, Aaron Mills, Coleton Moore, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Wesley Penny, Karley Prosser, Braylon Rhoads, Allison Rose, Tristan Rowley, Adam Schwartz, Brooke Shafer, Jackson Shane, Thad Slone, Keara Stace, Allie Suber, Delanie Tennant, John Weddle.
Honor roll: Paige Clarkson, Camden Comer, Nicholeiz Fish, Lillian Forsythe, Braedon Gambill, Peyton Harper, Bryce Haught, Violet Hazard, Dylan Link, Jaylynn Shaver, Christopher Smith, Caleb Staley, Emma Stapleton, Brianna Uhl, Lillyan York.