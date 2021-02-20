Concord Elementary honor roll

Fourth grade
All A’s: Katherine Beaman, Ishanvi Bennur, Hope Breneman, Addilynn Brodman, Carson Clark, Rheya Clark, Liam Edwards, Josalyn Fay, Jake Fielding, Isabella Fullenkamp, Jacqueline Garber, JamesGillig, Kelly Journell, Akane Kimura, Norah Knight, Elizabeth Lashchuk, Nora Lucas, Chase Martin, Nolan McGowan, Damien Miramontes, Ava Partington, Rani Patel, Shivam Patel, Kyle Poeppelman,Leslie Rose, Taylor Smith, Beckett Stein, Akio Therrien, William Treadway, Ella Vonesh, Riley Walton, Amanda Welbaum.
Honor roll: Karter Aberle, Aayan Ahmed, Emily Alexander, Aelaf Ayichew, Isaiah Buschur,Clifton Ernst, Jaxson Frey, Lucy Fulker, Kylie Habedank, Carson King, Gavin Knife, Wyatt Koesters, Jacob Lawrence, Chase Mary, Tasuku Morinaga, Bella Morrison, David Pham, Cody Poeppelman, Owen Poeppelman, Bentley Potter, Liam Rebernak,Isabella Riesenbeck, Kylie Rosenfeld, Cassandra Sabol-Huff, Megan Shearer, Zachary Smith, Chloeyana Spradlin, Ella Straka, Tanmayee Tallam, Niko Tomsic, Norah Ullery-Ingles, Avalon Verceles, Christian Weaver, Gabriella Weaver, Noah Wellspring, Logan Wilson, Miranda Wilson, Ricardo Zea.
Fifth grade
All A’s: Aubrey Bass, Harper Belfield, Jaymeson Carter, Elayna Ernst, Olivia Garrity, Max Gifford, Ryan Heilers, Kirat Kaur, Sophia Kletecka, Amelia Kolakowski, Lauren Overla, Madison Scott, Ryotaro Tsuji, Braden Wright, Ruby Zimmerman.
Honor roll: Hunter Almeida, Nolah Baldwin, Alexandria Battle, Jonathan Brock, Jaxson Carter, Delaney Covington, Ellyana Emery,Larissa Fair, Samantha Ferguson, Samantha Francis, Alexandra Gibson, William Grimm, Kennedy Harlamert, Adalynn Harman, Alexander Hilliard, Corinne Hillman, Cooper Hoke, Andrew Knapinski, Jackson Mercer, Abel Mers, Nolan Meurer, John Moorman,Carly Oakley, Shree Patel, Siddhi Patel, Airington Reaver, Gabrielle Rounds, Kyndall Seitz, Anderson Shuman, Adam Straughn, Kipton Ward, Liam Westerfield.