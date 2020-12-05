Miami East Junior High honor roll

Sixth grade
Principal’s list: Hunter Barnes, Kylee Bowsher, Izaiah Bruggeman, Collier Elifritz, Blaine Fortner, Zander Frasher, Alaina Grise, Kolten Gustin, Kara Hale, Addison Hall, Jack Hamaker, Adalyn Hardee, Brady Kadel, Simon King, Judah Latimer, Lincoln Littlejohn, Carter Miller, Landon Moran, Ryan Neff, Charlotte Norman, Montana Powers, Spencer Pratt, Robert Rohrer, Joselyn Rowe, Dean Russell, Carson Smith, Gradyn Spitler, Jamie Stapleton, Emma Suber, Eric Vallery, Aiden Vonderembse, Morgan Ward, Kyle Wright, Atley Zerkle.
Honor roll: McKenna Bell, Colleen Black, Isabella Bobillo, Kaden Bodey, Jaylen Carter, Zavior Cline, Jersey Cutlip, Presley Cutlip, Kaylin Flora, Maeli Friend, Luke Fulton, Colton Hamby, Stephany Harris, Savana Keiser, Will Koble, Maggie Kowalak, Haley Lang, Jonas Mannier, Andrew Martin, Evan Maxson, Nathan McDowell, Matthew Merz, Tanner Noble, Owen Ondera, Amelia Osting, Alivia Palivec, Dridin Patton, Addison Phillips, Ella Phillips, Audrey Ponchillia, Liam Prosser, Emmalee Seyfried, Kaydence Stephens, Bailey Ward, Bailey Weaver, Bailey Zimmerman, Alexia Zirkle.
Seventh grade
Principal’s list: Zacariah Allen, Adriana Barrett-Knick, Addelynn Bowman, Anna Budd, Gabriel Cole, Kinsley Courtright, Carsen Dishman, Elizabeth Evans, Katie Ferguson, Garrett Fine, Mara Fine, Elizabeth Fischer, Kylie Gentis, Skyler Goecke, Delainey Goodstein, Madison Grube, Logan Helsinger, Emma Hershberger, Teaghan Kress, Khalia Lawrence, Carter Leiss, Addyson Long, Kaci Manns, Nicholas Martel, Sophie Minnich, Keidin Pratt, Addison Register, Luke Robinson, Jaycee Roeth, Isabella Rowley, Landon Scott, Alexandria Skaggs, Ava Skeens, Bianca Stevens, Bailey Taylor, Olivia Thomas, Kirya Wise, Caden Woehrmyer, Kohen Wolfe, Emily Zawalich.
Honor roll: Shelby Buck, Colin Davidson, Anna Davis, Alexa Deaton, Isabel Eichhorn, Addison Fine, Donavan Gallegos, Owen Heilman, Brandon Lane, Lily Malott, Brycen Musser, Joseph Perkins, Chase Posey, Tenley Potter, Alyssa Sink, Brandon Stone, Jenna Taylor, Gunner Weldy, Annamae York.
Eighth grade
Principal’s list: Kamryn Apple, Haley Barnes, Candice Bevan, Wyatt Black, Riley Blair, Luke Bowsher, Kira Cole, Julia Couser, Vincent Crane, Evan Demmitt, Rhylee Eichhorn, Reese Gipe, Grayce Goodin, Lorelei Gregory, Owen Haak, Lacie Henry, Brooke Hicks, Jacqueline Kadel, Kally Koble, Baylen Lair, Haley Lane, Simon Latimer, Adam Lawson, Sophia Mannier, Abigail Maxson, Connor Maxson, Kaitlyn McElroy, Aaron Mills, Coleton Moore, Wesley Penny, Karley Prosser, Allison Rose, Tristan Rowley, Adam Schwartz, Brooke Shafer, Jackson Shane, Christopher Smith, Keara Stace, Allie Suber, John Weddle.
Honor roll: Brianna Baxter, Halen Beck, Nathaniel Bruggeman, Kaden Francis, William Gillespie, Seneca Harris, Violet Hazard, Myah Jefferis, Skyla Kerns, Dylan Link, Lillian McClain, Jocelyn Motter, Katelyn Paulus, Hailey Register, Austin Scherer, Addison Schmidt, Thad Slone, Caleb Staley, Emma Stapleton, Brianna Uhl, Karli Walker, Kamden Wolfe.